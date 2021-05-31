"Я вижу себя только в Реале. У меня еще три года по контракту. Когда я буду готов на 100%, то многое дам команде. Я знаю, что должен делать. Сейчас я сконцентрирован на Евро, но потом я сделаю большие вещи для Реала.

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В этом сезоне мне очень не везло. Я всегда был сильным игроком, когда у меня была стабильность. Я знаю, что близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много прекрасных лет.

Мой контракт с Реалом длится еще три года, так что вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Все знают, что два первых сезона в Реале получились неудачными для меня, так что я хочу добиться успеха здесь. Я сделаю все ради этого", – цитирует Азара Marca.

Напомним, 30-летний бельгиец перебрался в столицу Испании из Челси в 2019 году, но раскрыться в полной мере ему не удалось из-за частых травм. В частности, в сезоне 2020/21 Эден Азар сыграл 21 неполный матч, в которых отметился лишь четырьмя голами и ассистом.

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