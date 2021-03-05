Полузащитник Реала Эден Азар больше времени проводит под наблюдением врачей, чем тренерского штаба.

Эден Азар был близок к возвращению на поле, но у бельгийца случился рецедив повреждения левого бедра, сообщает Marca.

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Врачи попытаются поставить хавбека на ноги к ответному матчу ЛЧ против Аталанты (16 марта), но учитывая травматичность игрока, никто не берется гарантировать конкретные сроки.

Напомним, в нынешнем сезоне Примеры Эден сыграл только в 8-ми матчах, а в 2019-м Реал заплатил Челси за хавбека 115 млн евро.

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