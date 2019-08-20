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Азар показал свой пресс, чтобы ответить на шутки о лишнем весе

20 августа 22:59 115 Читати українською
Азар показал свой пресс, чтобы ответить на шутки о лишнем весе
Эден Азар / Твиттер Реала

Новичку мадридцев пришлось опровергать информацию о своей ужасной физической форме в начале сезона.

Бельгиец выложил видео, на котором хвастается своим обнаженным торсом.

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Некоторых фанатов Реала изрядно обеспокоил внешний вид Азара во время межсезонной подготовки. То ли белая форма "сливочных" добавила вингеру округлых форм, то ли экс-лидер Челси действительно не отказывал себе в ночных забегах к холодильнику, но сейчас его тело выглядит вполне стройным.

Азар восстанавливается быстрее, чем ожидалось – бельгиец может дебютировать за Реал уже в третьем туре

Напомним, Азар пропустил стартовый матч Примеры против Сельты из-за повреждения.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Видеоновости Эден Азар Эден Азар
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