Азар показал свой пресс, чтобы ответить на шутки о лишнем весе

Новичку мадридцев пришлось опровергать информацию о своей ужасной физической форме в начале сезона.

Бельгиец выложил видео, на котором хвастается своим обнаженным торсом.

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Некоторых фанатов Реала изрядно обеспокоил внешний вид Азара во время межсезонной подготовки. То ли белая форма "сливочных" добавила вингеру округлых форм, то ли экс-лидер Челси действительно не отказывал себе в ночных забегах к холодильнику, но сейчас его тело выглядит вполне стройным.

Азар восстанавливается быстрее, чем ожидалось – бельгиец может дебютировать за Реал уже в третьем туре

Напомним, Азар пропустил стартовый матч Примеры против Сельты из-за повреждения.