Азар: Победа в Лиге Европы была бы идеальным прощанием с Челси

Бельгиец Эден Азар не избегал вопросов относительно своего вероятного ухода из Челси в межсезонье.

Звезда лондонцев хочет выиграть титул Лиги Европы для своего клуба.

"Это европейский турнир, поэтому для меня, для клуба, для менеджера, для болельщиков он очень важен. Когда вы играете в финале, не имеет значения, это Лига чемпионов, Лига Европы или Кубок Лиги, вы просто хотите выиграть, вы просто хотите принести трофей домой и отпраздновать это.

Азар стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков

Когда вы играете за Челси в начале сезона, люди думают о том, какой трофей мы можем иметь в конце мая. Мы проиграли финал Кубка Лиги, поэтому в конце сезона это трофей, который мы должны забрать. Я просто хочу выиграть трофей, это все. Неважно, забиваю я либо не забиваю. Если это моя последняя игра, я надеюсь принести трофей. Да, это стало бы замечательным прощанием с клубом", – цитирует хавбека Sky Sports.

Напомним, пресса активно сватает лидера "аристократов" в мадридский Реал.

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