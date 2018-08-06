Азар остается в Челси, – журналист

Лидер Челси Эден Азар остается на Стэмфорд Бридж.

Вингер Челси и сборной Бельгии Эден Азар прибыл в Лондон и уже сегодня вернется к тренировкам, об этом сообщил на своей странице в Твиттере спортивный журналист Кристоф Терье.

По словам репортера, Челси все еще не хочет продавать своего лидера и не был открыт к переговорам.

Напомним, в услугах английского вингера был заинтересован мадридский Реал, однако в СМИ появилась информация, что Челси поднимит зарплату Азара до 300 тысяч фунтов в неделю, чтобы удержать игрока.