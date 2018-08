Азар остается в Челси, – журналист

Лидер Челси Эден Азар остается на Стэмфорд Бридж.

Вингер Челси и сборной Бельгии Эден Азар прибыл в Лондон и уже сегодня вернется к тренировкам, об этом сообщил на своей странице в Твиттере спортивный журналист Кристоф Терье.

По словам репортера, Челси все еще не хочет продавать своего лидера и не был открыт к переговорам.

Напомним, в услугах английского вингера был заинтересован мадридский Реал, однако в СМИ появилась информация, что Челси поднимит зарплату Азара до 300 тысяч фунтов в неделю, чтобы удержать игрока.

Se queda.



Eden Hazard is back in London and will return to training today.



No dream move for him. Chelsea are still reluctant to sell him (to Real Madrid) and have never ever been open for negotiations or talks. And time has ran out. #cfc pic.twitter.com/wo8FYufPi9