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Азар опроверг согласование контракта с Реалом

11:38 50 Читати українською
Азар опроверг согласование контракта с Реалом
Эден Азар / соцсети

Вингер Челси Эден Азар опроверг информацию, что он согласовал контракт с Реалом.

"Нет ничего подобного. Я сконцентрирован только на матче с Кипром. Это все, о чем я сейчас думаю", – цитирует Азара Sky Sports.

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Также издание сообщает, что Челси отклонил предложение в 60 млн фунтов в этом месяце.

Азар выступает в лондонской команде с лета 2012 года, перейдя из Лилля. За это время дважды успел выиграть АПЛ, а также однажды Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги.

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