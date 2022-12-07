Бельгия провалилась на ЧМ-2022 и даже не смогла выйти из группы с Хорватией, Марокко и Канадой. Эден, как и все "красные дьяволы", разочаровал. Перед ЧМ были разговоры о том, что он может завершить карьеру в сборной. Так и вышло.

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О своем решении Азар рассказал в социальных сетях. "Сегодня перелистывается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все это счастье, которое мы делили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду по вам скучать", – написал бельгиец.

За основную команду Эден дебютировал в 2008-м под руководством Рене Вандерейкена в возрасте 17 лет. С тех пор вингер наиграл 126 поединков на уровне сборной, в которых забил 33 мяча и отдал 36 результативных передач. С Бельгией он доходил до полуфинала ЧМ-2018, где проигрывал Франции.

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