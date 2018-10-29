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Азар не сыграет против БАТЭ из-за травмы

22 октября 19:54 44 Читати українською
Азар не сыграет против БАТЭ из-за травмы
Эден Азар / соцсети

Вингер Челси Эден Азар получил повреждение в матче 9 тура АПЛ с Манчестер Юнайтед (2:2) и пропустит матч 3 тура группового этапа Лиги Европы против БАТЭ.

Эден Азар получил травму после грубых фолов Эшли Янга и Неманьи Матича в матче 9 тура АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед (2:2), оба игрока "красных дьяволов" получили желтую карточку.

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После нарушения правил со стороны Янга бельгиец почувствовал боль в спине и просто не мог ускориться. На следующий день боль стала сковывать другие движения, и теперь Эден точно не сыграет против БАТЭ в Лиге Европы, также под вопросом участие в поединке АПЛ против Бернли, передает The Guardian.

Матч 3 тура группового этапа Лиги Европы Челси – БАТЭ состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы3 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - БАТЭ: Четверг 25 октября 2018

Челси
Матч окончен
3 : 1
БАТЭ
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