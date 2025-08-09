"Главными архитекторами Лиги чемпионов 2022 года были Бензема, Куртуа и я. Я создал нужную атмосферу в раздевалке. Люди этого не замечают, но это важно. Тот год был впечатляющим", – цитирует Азара Madrid Xtra. В Лиге чемпионов сезона 2021/22 Эден принял участие в трех матчах, проведя в сумме 83 минуты на поле.

"Я ушел из профессионального футбола, потому что мне больше не нравилось все, что связано с игрой. Мне нравились 90 минут на поле, но все остальное – выезды, бесконечные тренировки, СМИ – нет. Сейчас тренеры работают больше, чем игроки, постоянно сидя за компьютером со своими помощниками. Мне это не нравится.

Мне 34 года, а не 42, как думают некоторые. Если я захочу стать тренером, у меня есть время. Сейчас я могу многое посмотреть, присматривать за своими детьми и расслабляться", – добавил Азар.

