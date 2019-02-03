toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

Азар назвал преимущества Игуаина над Жиру

18:10 202 Читати українською
Азар назвал преимущества Игуаина над Жиру
Эден Азар и Гонсало Игуаин / Фото ФК Челси

Хавбек Челси Эден Азар оценил уровень игры новоиспеченного форварда "синих" Гонсало Игуаина в дебютных матчах за новую команду.

"Гонсало – большой форвард. Он не такой таранный нападающий, как Жиру, но может прекрасно прикрыть мяч или сыграть в одно касание.

Игуаин отметился дебютным голом за Челси – впечатляющая статистика аргентинца под руководством Сарри

Он невероятно действует в штрафной, он умный. Думаю, он забьет много голов", – цитирует Азара Sky Sports.

Напомним, Игуаин усилил лондонский клуб во время зимнего трансферного окна. Аргентинец будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона. В последнем матче против Хаддерсфилда Гонсало отметился дублем.

В текущем сезоне АПЛ Челси занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Англия25 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Хаддерсфилд: Суббота 02 февраля 2019

Челси
Матч окончен
5 : 0
Хаддерсфилд
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Эден Азар Эден Азар Челси Челси Челси - Хаддерсфилд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
46
мин
Шахтер
10:00
Ботев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук