Азар назвал преимущества Игуаина над Жиру

Хавбек Челси Эден Азар оценил уровень игры новоиспеченного форварда "синих" Гонсало Игуаина в дебютных матчах за новую команду.

"Гонсало – большой форвард. Он не такой таранный нападающий, как Жиру, но может прекрасно прикрыть мяч или сыграть в одно касание.

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Он невероятно действует в штрафной, он умный. Думаю, он забьет много голов", – цитирует Азара Sky Sports.

Напомним, Игуаин усилил лондонский клуб во время зимнего трансферного окна. Аргентинец будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона. В последнем матче против Хаддерсфилда Гонсало отметился дублем.

В текущем сезоне АПЛ Челси занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

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