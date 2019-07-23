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Азар назвал главную цель Реала на сезон 2019/20

09:36 164 Читати українською
Азар назвал главную цель Реала на сезон 2019/20
Эден Азар / Фото ФК Реал

Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар признался об амбициозных планах "сливочных".

"Когда вы играете за Реал», вам нужно выигрывать каждый сезон. Вам нужно выиграть, выиграть и выиграть. Если не возьмем Лигу чемпионов в следующем сезоне, то болельщики нас не поймут. В этом клубе всегда хочется побеждать, поэтому я здесь.

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Я играю на поле на основе своих инстинктов. Я не принимаю решений на основе схем, а просто играю", – цитирует Азара официальный сайт Реала.

Напомним, 28-летний бельгиец недавно подписал контракт с королевским клубом до 2024 года. По информации СМИ, Челси заработал на своей звезде 110 млн евро.

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