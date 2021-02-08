"Травмы, которые у меня были, требуют времени, чтобы зажить. Теперь нужно подождать, много работать и восстанавливаться.

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Мне повезло, потому что семья помогает мне, когда из-за травм я вынужден оставаться дома. Это не конец света, потому что я могу проводить время со своими детьми. А когда ты один, может быть трудно", – цитирует Азара Mundo Deportivo.

Сейчас бельгиец восстанавливается от повреждения мышц живота. Напомним, Азар выделяется своей травматичностью после перехода в лагерь "сливочных". В нынешнем сезоне Примеры Эден сыграл только в 8-ми матчах, а в 2019-м Реал заплатил Челси за хавбека 115 млн евро.

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