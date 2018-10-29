Азар может пропустить 2 матча Челси из-за повреждения

Атакующий полузащитник лондонского Челси Эден Азар рискует не сыграть в ближайших поединках своей команды в Лиге Европы и английской Премьер-лиге из-за болей в спине.

Бельгиец может пропустить матчи с БАТЭ и Бернли на этой неделе, сообщает The Telegraph.

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Азар получил повреждение в поединке с Манчестер Юнайтед в минувшую субботу (2:2). В первом тайме против атакующего хавбека жестко сыграли Неманья Матич и Эшли Янг. После этого лидер "синих" почувствовал боль в спине, но доиграл матч до конца.

Из-за этого уже во втором тайме бельгийский полузащитник имел проблемы с рывками. Во время восстановительной тренировки в воскресенье у Азара тоже были проблемы с движениями.

В сезоне 2018/19 Эден Азар провел 9 матчей в АПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. В Лиге Европы он сыграл 37 минут против венгерского Видеотона.