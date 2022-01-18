Наставник "сливочных" готов отпустить 31-летнего вингера в другой клуб, поскольку совсем не рассчитывает на него. Даже в Суперкубке Испании – далеко не самом приоритетном турнире – Азар не сыграл ни минуты.

Умер Пако Хенто – легенда Реала и мировой рекордсмен по количеству Кубков европейских чемпионов

Эден может покинуть Мадрид уже в текущем трансферном окне. Главная проблема – зарплата игрока, ведь далеко не каждый клуб сможет ее потянуть. Клуб и агент вингера прорабатывают возможные варианты, сообщает Marca со ссылкой на бельгийские СМИ.

В сезоне 2021/22 Азар отдал только 1 ассист в 13-ти матчах Ла Лиги. Летом 2019-го бельгиец стал самым дорогим новичком в истории Реала, перейдя из Челси за 115 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду