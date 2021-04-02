Бельгиец восстановился и уже тренируется в общей группе, сообщает Marca.

Рамос сыграл против Косово 5 минут и травмировался – капитан Реала пропустит матчи с Ливерпулем и Барселоной

За последние два месяца Азар провел на поле лишь 16 минут (матч против Эльче). Вингер страдал от повреждения поясничного мышцы, и прогнозы относительно его восстановления были очень пессимистичными. Не исключали даже операцию на проблемном лодыжке, которая могла выбить Азара до конца сезона. Впрочем, 30-летний игрок все же в распоряжении Зидана. В общую группу вернулся и Тони Кроос.

Добавим, что апрель будет для Реала действительно жарким. Мадридцы встретятся с Ливерпулем в 1/4 Лиги чемпионов (6-е и 14-е), а 10-го состоится важнейший матч против Барселоны в чемпионате.

Звездопад в Мадриде: шестерым игрокам указывают на дверь – Реал освобождает место для новых идолов