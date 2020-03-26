Азар: Мой первый сезон в Реале оказался мусором

Полузащитник Реала Эден Азар считает, что не нужно оценивать его выступления в дебютном сезоне в Испании.

"Мой первый сезон в Реале оказался мусором. Это был сезон адаптации. Я буду оценивать по второму сезону. Я должен быть в хорошей форме в следующем году.

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Возобновление чемпионата? У меня вчера был разговор с Зиданом по телефону, он тоже не знает, когда возобновятся матчи. Надеемся, что у этого сезона будет хорошая концовка.

Что касается коронавируса, то я нахожусь дома, мы никого не видим. Но если я заражусь, то постараюсь позаботиться о себе. Да, немного боюсь коронавируса, как и все, но я больше боюсь заразить им других. Я беспокоюсь о слабых людях", – сказал Азар в интервью RTBF.

Напомним, бельгиец перебрался в Реал прошлым летом, в текущем сезоне Азар провел в составе мадридцев лишь 10 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол.

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