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Азар: Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"

17:05 40 Читати українською
Азар: Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"
Килиан Мбаппе / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил игру французского форварда Килиана Мбаппе.

"Я буду играть против французских футболистов, которых давно знаю. Для меня это будет особенный матч. Я много лет жил во Франции. Но это не повлияет на мое желание победить. Хочу доказать французам и нашим болельщикам, что мы сильнее.

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Что касается Мбаппе? Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. В детстве Мбаппе смотрел, как играю я, теперь я смотрю, как играет он. Я очень уважаю Килиана за то, что он делает на футбольном поле в свои 19 лет. Для современного футбола это редкость.

В будущем он должен стать обладателем "Золотого мяча". Хотя, на мой взгляд, он уже его заслуживает", – цитирует Азара beIN Sports.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
до матча
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Бельгия
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Теги
Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Франция - Бельгия Эден Азар Эден Азар Золотой мяч Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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