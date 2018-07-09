Азар: Мбаппе уже сейчас заслуживает "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил игру французского форварда Килиана Мбаппе.

"Я буду играть против французских футболистов, которых давно знаю. Для меня это будет особенный матч. Я много лет жил во Франции. Но это не повлияет на мое желание победить. Хочу доказать французам и нашим болельщикам, что мы сильнее.

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Что касается Мбаппе? Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. В детстве Мбаппе смотрел, как играю я, теперь я смотрю, как играет он. Я очень уважаю Килиана за то, что он делает на футбольном поле в свои 19 лет. Для современного футбола это редкость.

В будущем он должен стать обладателем "Золотого мяча". Хотя, на мой взгляд, он уже его заслуживает", – цитирует Азара beIN Sports.