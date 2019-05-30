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Азар элегантно вывел Эмерсона на ударную позицию – момент дня в Лиге Европы

08:51 28 Читати українською
Азар элегантно вывел Эмерсона на ударную позицию – момент дня в Лиге Европы
Эден Азар / Твиттер Лиги Европы

Вингер Челси Эден Азар выдал яркий перфоманс в финале Лиги Европы против Арсенала (4:1).

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Вингер Челси Эден Азар стал одной из главных звезд финала Лиги Европы в Баку. Его пас в одно касание на Эмерсона Пальмиери между двух игроков соперника признан лучшим моментом дня, передает твиттер УЕФА.

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К слову, Эден Азар отметился дублем в ворота Арсенала, а его Челси одержал разгромную победу и во второй раз завоевал кубок Лиги Европы.

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Лига Европы Эден Азар Эден Азар Пальмиери Эмерсон Пальмиери Эмерсон Челси Челси Челси - Арсенал
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