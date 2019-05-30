Азар элегантно вывел Эмерсона на ударную позицию – момент дня в Лиге Европы

Вингер Челси Эден Азар выдал яркий перфоманс в финале Лиги Европы против Арсенала (4:1).

Вингер Челси Эден Азар стал одной из главных звезд финала Лиги Европы в Баку. Его пас в одно касание на Эмерсона Пальмиери между двух игроков соперника признан лучшим моментом дня, передает твиттер УЕФА.

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К слову, Эден Азар отметился дублем в ворота Арсенала, а его Челси одержал разгромную победу и во второй раз завоевал кубок Лиги Европы.

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