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Азар: Я не эгоист, и это может помешать мне стать лучшим игроком на планете

14:48 41 Читати українською
Азар: Я не эгоист, и это может помешать мне стать лучшим игроком на планете
Эден Азар / Фото: Sky Sports

Лидер лондонского Челси Эден Азар рассказал, какие требования ставит перед ним Маурицио Сарри и чего хотели предшественники итальянского специалиста.

"Я совсем не эгоист. То, какой я есть, может быть моей слабостью и не дать мне стать лучшим игроком планеты.

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Такие тренеры, как Моуринью, Конте, а теперь Сарри хотят, чтобы я забивал по 40-50 голов за сезон, но могу ли я это сделать? Я не уверен. Возможно, они думают иначе, но я знаю себя и не думаю, что смогу. Но постараюсь.

Мне нравится быть звездой, но также нравится отдавать мяч партнерам по команде, чтобы они забивали голы. Это касается каждого. Моя цель – помочь команде выиграть какой-то трофей", – цитирует Азара портал FourFourTwo.

В 24 матчах АПЛ в этом сезоне Азар забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее звучала информация, что бельгиец решил перейти в Реал, о чем вскоре сообщит руководству лондонского клуба.

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Англия Эден Азар Эден Азар Челси Челси Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маурицио Сарри Маурицио Сарри Антонио Конте Антонио Конте
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