Полузащитник Эден Азар и защитник Эдер Милитао вылечились от коронавируса, сообщает AS. Игроки сдали по два ПЦР-теста, которые показали отрицательные результаты.

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Соответственно, в лагере "галактикос" не осталось инфицированных. Ранее COVID-19 переболел хавбек Каземиро. Теперь Зинедин Зидан сможет рассчитывать на большее количество игроков перед грядущим матчем Ла Лиги.

Добавим, что 21 ноября "сливочные" встретятся с Вильярреалом в рамках 10 тура Примеры. Начало в 17:15. Заметим, Азар и Милитао не имеют стабильной практики в Реале в текущем сезоне – оба провели только три матча во всех турнирах.

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