"Азар всегда хочет быть готовым играть, поэтому он давит на себя. Он хочет выжать все из возможностей своего организма, но он превысил возможности человеческого тела, требует от него слишком много.

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Реал возлагает на него большие надежды. Азар подходит к делу с приподнятым настроем, но каждый склонен к определенному воздействию стресса. Психическое напряжение может перенестись на мышцы.

Я считаю, что его мышечное напряжение сейчас слишком велико, из-за чего Азар сейчас больше подвержен травмам", – цитирует Кромбрюгге Marca.

Напомним, Азар провел в лагере Реала чуть больше года и уже 4-й раз попал в лазарет мадридцев.

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