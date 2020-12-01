"Азар хочет выжать все из своего тела", – врач сборной Бельгии объяснил высокую травматичность звезды Реала
Крис ван Кромбрюгге, который занимается игроками национальной команды Бельгии, прокомментировал очередную травму хавбека Реала Эдена Азара.
"Азар всегда хочет быть готовым играть, поэтому он давит на себя. Он хочет выжать все из возможностей своего организма, но он превысил возможности человеческого тела, требует от него слишком много.
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Реал возлагает на него большие надежды. Азар подходит к делу с приподнятым настроем, но каждый склонен к определенному воздействию стресса. Психическое напряжение может перенестись на мышцы.
Я считаю, что его мышечное напряжение сейчас слишком велико, из-за чего Азар сейчас больше подвержен травмам", – цитирует Кромбрюгге Marca.
Напомним, Азар провел в лагере Реала чуть больше года и уже 4-й раз попал в лазарет мадридцев.