Азар едва придерживается диеты на карантине – аппетитные соблазны бельгийца совсем близко

Вингер Реала Эден Азар признался, что некоторые ограничения на карантине даются ему очень тяжело.

"Соблюдать диету сложно для меня, но я все же стараюсь не есть много. Стараюсь не ходить в кладовую, чтобы не есть много булочек, но это нелегко.

Зидан хочет сделать из Реала настоящую машину – состав будущего, в котором не будет места для некоторых звезд

Я работаю с физиотерапевтом онлайн. Он больше не может прийти ко мне, потому что заболел и вынужден оставаться дома. Особое внимание уделяю укреплению травмированной лодыжки и делаю все, что могу в домашних условиях", – цитирует Азара Marca.

К слову, бельгиец провел в составе Реала лишь 15 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 5 ассистов.

Как будут выглядеть звезды после карантина – забавные образы в стиле Робинзона Крузо