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Азар едва придерживается диеты на карантине – аппетитные соблазны бельгийца совсем близко

12 апреля 23:52 14 Читати українською
Азар едва придерживается диеты на карантине – аппетитные соблазны бельгийца совсем близко
Эден Азар / Getty Images

Вингер Реала Эден Азар признался, что некоторые ограничения на карантине даются ему очень тяжело.

"Соблюдать диету сложно для меня, но я все же стараюсь не есть много. Стараюсь не ходить в кладовую, чтобы не есть много булочек, но это нелегко.

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Я работаю с физиотерапевтом онлайн. Он больше не может прийти ко мне, потому что заболел и вынужден оставаться дома. Особое внимание уделяю укреплению травмированной лодыжки и делаю все, что могу в домашних условиях", – цитирует Азара Marca.

К слову, бельгиец провел в составе Реала лишь 15 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 5 ассистов.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Эден Азар Эден Азар
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