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Азар: Было бы замечательно сыграть за Реал против Челси в Лиге чемпионов

15:59 49 Читати українською
Азар: Было бы замечательно сыграть за Реал против Челси в Лиге чемпионов
Эден Азар / reuters

Вингер Челси Эден Азар уже готовится к переходу в Реал и не стесняется об этом говорить.

"Пришло время для нового вызова. Сыграть за Реал против Челси в Лиге чемпионов? Было бы замечательно. Надеюсь все получится. Я хочу сыграть против Челси, и против еще одной моей бывшей команды – Лилля, который пробился в Лигу чемпионов", – цитирует Азара RMC.

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Напомним, после финального матча Лиги Европы, где Челси одолел Арсенал, Эден Азар очень прямолинейно намекнул, что этот поединок стал для него последним в футболке "синих".

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Напомним, бельгиец выступает за Челси с 2012 года, куда перешел из французского Лилля. Всего в активе вингера 352 матча за лондонский клуб во всех турнирах.

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