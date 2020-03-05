Азар был успешно прооперирован

Лидеру сборной Бельгии предстоит долгий путь реабилитации.

Полузащитнику мадридского Реала Эдену Азару не удалось избежать операционного вмешательства и сегодня, 5 марта, он лег под нож, сообщает официальный сайт клуба.

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Бельгиец был успешно прооперирован в Далласе (США), а за хирургическими процессами наблюдали члены медицинского штаба "сливочных". Несколько ближайших дней футболист будет находиться в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры против Леванте (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний футболист из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

В текущем сезоне Азар провел за свой клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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