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Азар – только третий игрок Челси, который забил более 50 голов и отдал более 50 ассистов в АПЛ

18:39 6 Читати українською
Азар – только третий игрок Челси, который забил более 50 голов и отдал более 50 ассистов в АПЛ
Эден Азар / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Эден Азар помог своей команде победить Фулхэм в 29-м туре чемпионата Англии.

Азар непосредственно принял участие во втором голе своей команды, отдав результативную передачу на Жоржинью.

Челси обыграл Фулхэм перед матчем с Динамо, прервав ужасную серию на выезде в АПЛ

Этот ассист стал для бельгийца 50-м за Челси в АПЛ. Таким образом Эден стал лишь 3-м игроком в истории "синих", который достиг этой отметки по количеству голов (81) и результативных пасов. Ранее это удавалось только Фрэнку Лэмпарду и Дидье Дрогба.

В нынешнем сезоне Азар провел за Челси 27 матчей в чемпионате Англии, забив 12 голов и отдав 11 ассистов.

Челси пытается удержать Азара от перехода в Реал

Теги
Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба Дидье Дрогба Эден Азар Эден Азар
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