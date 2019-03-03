Азар – только третий игрок Челси, который забил более 50 голов и отдал более 50 ассистов в АПЛ

Полузащитник Челси Эден Азар помог своей команде победить Фулхэм в 29-м туре чемпионата Англии.

Азар непосредственно принял участие во втором голе своей команды, отдав результативную передачу на Жоржинью.

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Этот ассист стал для бельгийца 50-м за Челси в АПЛ. Таким образом Эден стал лишь 3-м игроком в истории "синих", который достиг этой отметки по количеству голов (81) и результативных пасов. Ранее это удавалось только Фрэнку Лэмпарду и Дидье Дрогба.

В нынешнем сезоне Азар провел за Челси 27 матчей в чемпионате Англии, забив 12 голов и отдав 11 ассистов.

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