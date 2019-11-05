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Азар – отличный игрок, но он – не Роналду, – Морьентес

14:15 49 Читати українською
Азар – отличный игрок, но он – не Роналду, – Морьентес
Фернандо Морьентес / Marca

Бывший нападающий Реала и сборной Испании Фернандо Морьентес считает, что новичок Королевского клуба Эден Азар не сможет достичь на Сантьяго Бернабеу статуса Криштиану Роналду.

"Таких футболистов, как Криштиану, невозможно заменить. Азар – отличный игрок, способный на очень многое, но это не Роналду, который забивает практически в каждой игре", – цитирует Мориентеса iz.ru.

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Напомним, Реал продал Криштиану Роналду в Ювентус летом 2018-го года. Этим летом мадридцы потратили 100 миллионов евро на приобретение Эдена Азара, однако бельгиец пока не может продемонстрировать своих лучших качеств в новой команде. В этом сезоне Азар забил лишь один гол в Ла Лиге, сыграв 6 матчей.

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