Азар – о сравнении с Месси: В истории нет двух лучших игроков

Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар высказался о своем сходстве с нападающим Барселоны Лионелем Месси.

"Нет, я не могу сравнивать себя с Месси. Да, у нас действительно есть похожие черты: мы оба маленькие и быстрые. Но он забивает во всех матчах, а я – нет.

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Нельзя сравниться с несравненным. В истории нет двух лучших игроков, есть только один, и это – Лионель Месси", – цитирует Азара Mundo Deportivo.

Напомним, недавно бельгиец подписал контракт с Реалом до 2024 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 100 млн фунтов.

28-летний Азар выступал за Челси с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провел 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи.

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