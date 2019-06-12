toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Азар – о сравнении с Месси: В истории нет двух лучших игроков

10:22 72 Читати українською
Азар – о сравнении с Месси: В истории нет двух лучших игроков
Лионель Месси и Эден Азар / соцсети

Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар высказался о своем сходстве с нападающим Барселоны Лионелем Месси.

"Нет, я не могу сравнивать себя с Месси. Да, у нас действительно есть похожие черты: мы оба маленькие и быстрые. Но он забивает во всех матчах, а я – нет.

Реал официально объявил о переходе Азара

Нельзя сравниться с несравненным. В истории нет двух лучших игроков, есть только один, и это – Лионель Месси", – цитирует Азара Mundo Deportivo.

Напомним, недавно бельгиец подписал контракт с Реалом до 2024 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 100 млн фунтов.

28-летний Азар выступал за Челси с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провел 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Тренер сборной Италии U-20 прокомментировал отмену гола в ворота Украины
09:42
474
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Эден Азар Эден Азар Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
55
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук