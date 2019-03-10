Азар – о ничьей с Вулверхэмптоном: Игроки разочарованы, но Челси должен финишировать в топ-4 АПЛ

Вингер Челси Эден Азар попытался объяснить причины очередной потери очков лондонским клубом в матче 30-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:1).

"Конечно, мы разочарованы. Мы не создали в матче много моментов, передвигали мяч слишком медленно.

Челси – Вулверхэмптон – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы хорошо настроены. Когда мы проиграли Манчестер Сити со счетом 6:0, мы сказали сами себе, что осталось три или четыре месяца и мы должны попытаться финишировать в первой четверке.

Игроки расстроены, потому что мы могли бы сыграть лучше", – цитирует Азара ВВС.

После 30-ти туров чемпионата Англии Челси занимает 6-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

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