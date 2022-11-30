"Все случилось после матча с Марокко, но все было не так громко. Вы слышали много глупостей. Мы с Вертонгеном не дрались. Я же не глуп. Я бы не посмел с ним драться – он больше меня. Просто сказал ему: "Ты уже недостаточно быстрый". Он согласился.

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Это была часовая встреча, мы выразили друг другу хорошие и плохие вещи, но теперь мы должны двигаться дальше. Мы готовы. Мы встретились, побеседовали и сосредоточились на подготовке к матчу с Хорватией. Мы должны становиться лучше, мы не оправдали ожиданий, которые возлагали на нас болельщики и журналисты", – цитирует Азара beinSports.

К слову, сборная Бельгии находится в шаге от провала на ЧМ-2022. Команда Роберто Мартинеса обыграла Канаду и сенсационно проиграла Марокко. Судьба путевки в 1/8 финала решится в матче с Хорватией, в котором бельгийцам нужно побеждать.

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