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Азар – лучший игрок Лиги Европы 2018/19

14:19 21 Читати українською
Азар – лучший игрок Лиги Европы 2018/19
Эден Азар / Соцсети

Экс-вингер Челси Эден Азар признан лучшим футболистом прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы.

Перед процедурой жеребьевки группового этапа Лиги Европы, УЕФА объявил лучшего игрока прошлого сезона турнира. Им стал экс-игрок Челси Эден Азар.

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Напомним, бельгиец помог своей команде одержать победу во втором по престижности клубном турнире Европы. Челси в финале победил Арсенал, а Азар отметился дублем.

После окончания прошлого сезона 28-летний бельгийский вингер перешел в мадридский Реал за 100 млн евро.

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Лига Европы Эден Азар Эден Азар Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид
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