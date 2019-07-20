Азацкий стал игроком чешского Фастава

Украинский защитник Александр Азацкий продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Фастав Злин арендовал Азацкого у Баника на один сезон, сообщает пресс-служба чешского клуба.

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"Я готов выступать за свою новую команду, и теперь дело за тренером, который даст мне шанс, но я постараюсь сделать все возможное на поле.

У меня было несколько вариантов, но я знаю некоторых игроков в Злине, и они рассказали мне о тренере и как он работает здесь. Все звучало очень положительно, поэтому я выбрал Фастав", – сказал Азацкий.

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К слову, прошлый сезон Азацкий провел в аренде в Торпедо Кутаиси, за который сыграл 33 матча, отметившись 3-я голами.