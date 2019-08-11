АЗ в большинстве переиграл Валвейк перед ответным матчем Лиги Европы с Мариуполем

В рамках 2-го тура Эредивизи АЗ Алкмар в большинстве обыграл Валвейк (2:0).

Чемпионат Нидерландов 2019/20, 2-й тур

Валвейк – АЗ – 0:2

Голы: Идрисси, 35, 45+3

Удаление: Гаари, 53

АЗ без проблем на выезде победил Валвейк. Дублем в составе алкмарцев отличился Идрисси, который сначала убежал от защитников после передачи Боаду и пробил мимо голкипера в дальний угол. Чуть позже эта парочка создала и второй гол, Идрисси замкнул передачу Боаду. Во втором тайме Гаари оставил Валвейк в меньшинстве, а потому АЗ без проблем удержал победу.

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Таким образом, АЗ одержал вторую подряд победу в Эредивизи и возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что 15 августа Мариуполь встретится с алкмарцами в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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