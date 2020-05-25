АЗ придумал хитрый план, чтобы попасть в Лигу чемпионов – алкмаарцы имеют убедительный аргумент

Нидерландский АЗ Алкмаар не смирился с потерей чемпионского титула в Эредивизи и гарантированного места в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

Алкмаарцы подали жалобу в УЕФА на итоговую таблицу нидерландского чемпионата, сообщает Quote.

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В официальном письме союзу ассоциаций АЗ выразил позицию относительно несправедливости распределения мест в Эредивизи по разнице забитых и пропущенных мячей. "Сырные фермеры" считают такой подход субъективным. Алкмаарцы предлагают подбить итоги первенства с учетом очных встреч. Ранее УЕФА предоставил национальным чемпионатам право завершать сезон досрочно, если итоги будут "объективными, прозрачными и спортивными".

К слову, Королевский футбольный союз Нидерландов ранее решил не объявлять чемпиона по итогам сезона 2019/20. Однако, объявил Аякс командой, финишировавшей первой. Амстердамцы опередили АЗ благодаря лучшей разнице мячей. Однако, алкмарцы дважды одолели "аяксидов" на протяжении чемпионата (1:0, 2:0).

Отметим, что пока Аякс от группового этапа ЛЧ отделяет один раунд легкой "квалификации чемпионов", а АЗ предстоит преодолеть 3 этапа сложной "квалификации лиг".

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