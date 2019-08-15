АЗ – Мариуполь: анонс матча квалификации Лиги Европы

Мариуполь и нидерландский АЗ поборются за путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

АЗ – Мариуполь

15 августа, 21:30, Гаага, стадион Карс Джинс

Главный арбитр: Бартош Франковски (Польша)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

УЕФА назначил арбитров на ответные матчи Зари и Мариуполя в Лиге Европы

Главным ньюйсмейкером перед ответным матчем нидерландского и украинского клубов стала домашняя арена алкмаарцев АФАС. Стадион АЗ пострадал от ужасных разрушений за несколько дней до поединка против Мариуполя в Лиге Европы. В частности, над одной из боковых трибун обрушилось покрытие. К счастью, из-за этого инцидента никто не пострадал, но снова играть здесь АЗ, очевидно, сможет нескоро. В конце концов, против азовцев "сырные фермеры" сыграют на стадионе Ден Хаага – Карс Джинсе, ранее носившем название Кейосера.

Но и такое нарушение привычного положения дел вряд отбирает у АЗ статус фаворита матча. Откровенно говоря, нидерландцы должны были решать судьбу путевки в следующий раунд еще в Одессе. Однако невероятный перформанс на стадионе Черноморец голкипера Мариуполя Рустама Худжамова позволил азовцам улететь в Нидерланды не только с туристической целью. Тем не менее, для того, чтобы замахнуться на большее "чайкам" не хватает такого же героя на противоположном конце поля. Опытный Руслан Фомин до сих пор травмирован, талантливый Владислав Вакула – не центрфорвард, а молодому Дмитрию Топалову не хватает игровой практики.

Бабич: Главная проблема матча против АЗ в Гааге – искусственное поле

После напряженного поединка в Лиге Европы на прошлой неделе АЗ и Мариуполь успели сыграть по матчу во внутренних чемпионатах. Алкмаарцы еще в первом тайме дважды забили Валвейку (после двух передач Майрона Боаду дубль оформил Усама Идрисси), превратив вторую половину игры в формальность. Зато мариупольцы не справились с одним из аутсайдеров УПЛ львовскими Карпатами. Азовцы забили первыми (Топалов), но затем пропустили в ответ и не смогли вырвать победу даже в большинстве (хавбек "львов" Клёц пошел отдыхать на 67-й минуте). Только одна победа в трех стартовых турах свидетельствует если не о кризисе Мариуполя, то о серьезных проблемах.

Кадровая ситуация

Травмированные: Фомин (Мариуполь)

Под вопросом: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч АЗ – Мариуполь

АЗ: Бизот – Свенссон, Влаар, Вуйтенс, Вэйндал – Мидтше, Копмайнерс, Аувеян – Стенгс, Боаду, Идрисси

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов – Чех, Федорчук – Чурко, Мишнев, Тищенко – Вакула

Прогноз "Футбол 24": 2:0

В первом матче Мариуполю крупно повезло. Команда Александра Бабича могла попрощаться со всеми мечтами на итоговый успех в дуэли еще в Одессе. Однако, тогда госпожа Фортуна была благосклонна к азовцам. Но и накануне матча в Гааге сложно поверить, что украинскому клубу еще раз повезет. АЗ действительно выше классом, поэтому Мариуполю для положительного результата в Нидерландах нужен не только фарт, но и невероятная самоотдача на гранью с самопожертвованием и титанический труд на поле. Но и этого может не хватить...

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