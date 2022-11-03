"На мой взгляд, АЗ будет фаворитом противостояния, ведь они являются лидером нашей группы. Но у нас есть возможность занять первую строчку. Мы сделаем для этого все возможное.

СК Днепр-1 объявил список игроков на матч за первое место группы ЛК – возвращение лидера и шанс 16-летнего ребенка

Чтобы победить, нам нужно будет сыграть друг за друга как единое целое. Думаю, что для нас эта победа будет важнее.

Как объяснить, что наша команда так успешна в это непростое для Украины время? Пожалуй, вопреки всему! Нам всем тяжело в этой ситуации, но нужно делать свое дело. Наши ребята – сильные футболисты и сильные люди. Как мы планируем победить АЗ? Увидите!" – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне уже обеспечили себе выход в 1/8 Лиги конференций, однако победа над АЗ позволит сделать это с первой строчки. Начало встречи в 19:45.

АЗ – СК Днепр-1: анонс матча Лиги конференций