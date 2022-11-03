"АЗ будет фаворитом": тренер СК Днепр-1 заинтриговал обещанием на решающий матч Лиги конференций
Валерий Городов, ассистент Александра Кучера в СК Днепр-1, поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги конфренеций с нидерландцами.
"На мой взгляд, АЗ будет фаворитом противостояния, ведь они являются лидером нашей группы. Но у нас есть возможность занять первую строчку. Мы сделаем для этого все возможное.
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Чтобы победить, нам нужно будет сыграть друг за друга как единое целое. Думаю, что для нас эта победа будет важнее.
Как объяснить, что наша команда так успешна в это непростое для Украины время? Пожалуй, вопреки всему! Нам всем тяжело в этой ситуации, но нужно делать свое дело. Наши ребята – сильные футболисты и сильные люди. Как мы планируем победить АЗ? Увидите!" – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, днепряне уже обеспечили себе выход в 1/8 Лиги конференций, однако победа над АЗ позволит сделать это с первой строчки. Начало встречи в 19:45.