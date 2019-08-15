АЗ – Мариуполь: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы

АЗ принимает Мариуполь в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция АЗ – Мариуполь начнется в 21:30. В первом поединке в Одессе команды разошлись нулевой ничьей – героические сейвы Рустама Худжамова позволили команде Александра Бабича сохранить шансы на выход в плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Для прохода в следующую стадию приазовцев устраивает как победа, так и результативная ничья, тогда как поражение будет означать завершение еврокубковой кампании Мариуполя уже на первой стадии.

АЗ – Мариуполь: анонс матча квалификации Лиги Европы

К слову, поединок был перенесен из Алкмаара в Гаагу из-за значительных разрушений на домашней арене АЗ.

В чемпионате Украины Мариуполь занимает 7 место после 3-х туров, тогда как АЗ лидирует в первенстве Нидерландов – только команда Арне Слота вместе с Утрехтом сумели набрать 6 очков в двух стартовых турах. Отметим, что АЗ в 5-ти официальных матчах сезона еще не пропускал в свои ворота.

АЗ – Мариуполь: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

АЗ: Бизот – Свенссон, Влаар, Вейтенс, Вейндал – Коопмейнерс (к), Мидтше, Аувеян – Стенгс, Боаду, Идрисси

Запасные: Де Бур, Хацидиакос, Дройф, Йонсен, Класи, Сугавара, Гудмундссон

Мариуполь: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков, Кирюханцев – Танковский, Федорчук – Чурко, Мишнев – Вакула

Запасные: Гальчук, Дава, Топалов, Тищенко, Кащук, Чех, Корниенко

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