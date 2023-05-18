АЗ – Вест Хэм

Сама история была против того, чтобы АЗ победил в выездном поединке против Вест Хэма. Алкмаарцы проиграли все шесть матчей в Англии, а неделю назад в Лондоне произошло седьмое поражение – хотя подопечные Паскаля Янсена очень старались. Они даже открыли счет в конце первого тайма, но во втором лондонцы прижали "сыроделов" и забили дважды.

"Молотобойцы" остаются самым успешным коллективом нынешней Лиги конференций. В 13 матчах они одержали 12 побед и 1 ничью. Общий счет – 26:7. На выходных в АПЛ Дэвид Мойес дал отдохнуть большей части лидеров, поэтому ставка на победу в международном турнире очевидна – последний раз Вест Хэм торжествовал в Европе аж в 1999 году, в Кубке Интертото.

Впрочем, в Нидерландах англичанам будет непросто. АЗ не знает домашних поражений в еврокубках в течение 25-ти матчей подряд, а на внутренней арене наметилась мощная серия – четыре победы и 0:0 с Аяксом в Амстердаме. Суммарный счет радует цифрами 14:1.

Списывать алкмаарцев к игре не стоит, ведь в текущем сезоне они уже имели опыт побед над представителями топ-чемпионатов – в рамках 1/8 финала подопечные Паскаля Янсена уверенно прошли Лацио. Был и камбэк с 0:2 в противостоянии с Андерлехтом. Словом, сегодня должно быть очень интересно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Карлссон, Д. Де Вит (под вопросом) – Цоуфал, Скамакка

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч АЗ – Вест Хэм

АЗ: Райан – Сугавара, Беукема, Хацидиакос, Керкез – Рейндерс, Мейнанс, Класе – Одгор, Павлидис, Ван Бредероде

Вест Хэм: Ареоля – Керер, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета, Бенрама – Ингс

Прогноз "Футбол 24" – шансы равны

Букмекеры явного фаворита не видят, выставив практически равные коэффициенты на победу обеих команд. АЗ и Вест Хэм действительно не превосходят друг друга. В этой встрече возможен любой вариант – и весьма вероятны овертаймы или серия пенальти. Так или иначе, голы будут.

Базель – Фиорентина

Базель был самой слабой командой в четверке полуфиналистов Лиги конференций. Путь швейцарцев к этой стадии пропитан кровью, потом и слезами. Они прошли Трабзонспор после поражения в первом матче 1/16 финала, затем одолели по пенальти Слован, а в компенсированное время удалось переиграть Ниццу. Учитывая, что в родном чемпионате "сине-гранатовые" опустились уже на шестую строчку, все ожидали вынос в Италии.

А Базель взял да и хлопнул Фиорентину во Флоренции, воспользовавшись грубыми ошибками защитников – 2:1! И это даже логично. Базель, несмотря на все трудности, забивает по два гола в последних десяти матчах Лиги конференций. Теперь же подопечные Хайхо Фогеля претендуют на первый в истории Швейцарии финал еврокубка (даже у Украины их было уже два).

А вот у их соперника очень плохие взаимоотношения с решающими матчами. Фиорентина в еврокубках четыре раза могла выходить в финал – и каждый раз слетала в шаге от него. Вот и с Базелем флорентийцы подкачали с реализацией, хотя Базель отдал мяч и позволял создавать моменты.

Впрочем, списывать подопечных Винченцо Итальяно рано. Счет рабочий, а "фиалки" являются самой результативной командой в текущем розыгрыше Лиги конференций – в их активе 33 гола. К тому же, в пяти последних выездных поединках в турнире Фиорентина одержала пять побед. Серьезный аргумент от действующего финалиста Кубка Италии.

Кадровая ситуация

Травмированы: Комас – Сиригу

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Базель – Фиорентина

Базель: Хитц – Ланг, Нуху, Пельмар – Ндой, Диуф, Джака, Бюргер, Миллар – Огюстен, Амдуни

Фиорентина: Терраччано – Додо, Куарта, Миленкович, Бираги – Амрабат, Мандрагора – Иконе, Бонавентура, Гонсалес – Кабрал

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Букмекеры ставят на проход Фиорентины как более классной и результативной команды. В частности, в ее составе играет лучший бомбардир Лиги конференций – у Артура Кабрала уже 7 голов. Впрочем, у базельского Амдуни лишь на один забитый мяч меньше, да и в целом швейцарцы на реализацию не жалуются.

Оборона обоих коллективов выглядит крайне уязвимой, а вот атака интересна. Мы прогнозируем большое количество голов, но однозначно ставить на Фиорентину не рекомендуем. Как и на Базель. Шансы обоих коллективов прорваться в финал – 50 на 50.

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