АЗ – Мариуполь: вице-президент азовцев рассказал о неудобствах, которые связаны с переносом матча

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал перенос матча против АЗ в третьем туре квалификации Лиги Европы.

"Это объективная реальность, которую мы можем только принять. Создавать сложности коллегам мы не хотим. Понимаем, что случилось несчастье, слава богу, никто не пострадал. Постарались максимально пойти на компромиссы.

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Отель мы не меняем, останемся жить в пригороде Амстердама. Прикинули логистику, она в пределах разумного. Ехать нам меньше часа. Если не будет особых сложностей на дороге, надеюсь, предоставят полицейский эскорт, то за 45 минут мы должны доехать от гостиницы до стадиона", – передает слова Санина ТК "Футбол 1".

Напомним, поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы между АЗ и Мариуполем перенесен в Гаагу из-за обвала крыши на домашнем стадионе команды из Алкмаара.

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