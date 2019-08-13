АЗ – Мариуполь: "приазовцы" прибыли в Нидерланды

Мариупольцы прилетели в Нидерланды за 2 дня до матча квалификации Лиги Европы против АЗ.

Игроки приазовского клуба во главе с тренерским штабом прибыли в Гронинген, сообщает официальный сайт Мариуполя.

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Команда летела из Львова, где провела последние 2 дня после матча с Карпатами (1:1).

Напомним, матч АЗ – Мариуполь состоится в Гааге за разрушений на домашней арене нидерландцев. Поединок запланирован на 15 августа. Стартовый свисток пролкунае в 21:30. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

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