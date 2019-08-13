АЗ – Мариуполь: "приазовцы" прибыли в Нидерланды

Лига чемпионов — 00:15 25
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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2019/20
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Квалификация Лиги чемпионов: Селтик уступил Клужу, Аякс вырвал победу над ПАОКом, Порту вылетел от КраснодараЛига чемпионов — 13 авг 214
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Лунин официально стал игроком ВальядолидаИспания — 13 авг 195
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Лунин прибыл в Вальядолид для завершения трансфераИспания — 13 авг 256
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Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо ЗагребЛига чемпионов — 13 авг 321