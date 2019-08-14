toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

АЗ – Мариуполь: предматчевая пресс-конференция Арне Слота

14 августа 22:46 25 Читати українською
АЗ – Мариуполь: предматчевая пресс-конференция Арне Слота
Арне Слот / Voetbal International

Главный тренер АЗ Алкмаар Арне Слот поделился впечатлениями от будущего ответного матча в 3-м раунде квалификации Лиги Европы против Мариуполя.

 

"Слышал, что из Алкмаара приедет 8-9 тысяч болельщиков, так мы получим отличную поддержку завтра.

АЗ – Мариуполь: поединок Лиги Европы официально перенесен в другой город

У наших игроков есть опыт выступлений на искусственном газоне. Мы регулярно выступаем на них в Эредивизи. Но разницу в матче будут создавать игроки, а не покрытие.

В Одессе мы столкнулись с тем, что Мариуполь оказывал на нас давление в начальной фазе, но затем стали больше владеть мячом, чтобы попытаться забить.

Стадион АЗ пострадал от ужасных разрушений за несколько дней до матча против Мариуполя в Лиге Европы

Завтра жду аналогичную картину матча с контратаками Мариуполя. Было бы замечательно, как и неделю назад, создать игровое преимущество и конвертировать его в более выгодные опасные ситуации.

Хотели бы конечно закрыть все вопросы в первом матче, но у нас хорошие ощущения перед ответным матчем. Нет никакой недооценки, но мы хорошо начали сезон и уверены в себе", – передает слова Слота официальный сайт АЗ.

Мариуполь встретится с АЗ завтра, начало – в 21:30. Первая встреча закончилась вничью – 0:0.

Мариуполь – АЗ в ЛЕ: изобретение украинцев, идеально возможный результат, 36-летний супергерой и удивление голландцев

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ
14 августа
5984
Теги
Мариуполь Мариуполь АЗ АЗ Лига Европы АЗ - Мариуполь Арне Слот Арне Слот
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
35
мин
Заря
20:00
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук