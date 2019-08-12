АЗ – Мариуполь: нидерландцы приостановили продажу билетов на матч Лиги Европы – есть 2 варианта места проведения игры

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и АЗ точно не состоится на домашней арене нидерландской команды.

АЗ приостановил продажу билетов на домашний поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы, о чем сообщил на своем официальном сайте.

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Пока неизвестно, где именно состоится поединок. "Сегодня" со ссылкой на мариупольский клуб сообщает, что матч точно не будут играть на домашнем стадионе АЗ. Нидерландский клуб предложил УЕФА два варианта с местом проведения встречи – Утрехт и Гаагу.

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Заметим, что накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Мариуполем, на домашнем стадионе клуба из Алкмара обвалилась крыша. Поединок должен состояться 15 августа.