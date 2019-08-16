АЗ – Мариуполь: "азовцы" установили собственный антирекорд в еврокубках

Поражение Мариуполя от АЗ в квалификации Лиги Европы стало антирекордным для команды Александра Бабича.

Мариуполь уступил АЗ со счетом 0:4 в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вылетел из турнира.

АЗ – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матчаа

Это поражение стало для "азовцев" крупнейшим в истории еврокубков. Ранее Мариуполь проигрывал максимум с разницей в три мяча – Аустрии в сезоне 2004/05 (0:3).

К слову, команда Александра Бабича стала первым украинским коллективом, который выбыл из розыгрыша еврокубков сезона 2019/20.

АЗ – Маріуполь, Ліга Європи: закономірна втрата першого представника у єврокубках та головна біда українських команд