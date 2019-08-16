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АЗ – Мариуполь: "азовцы" установили собственный антирекорд в еврокубках

11:27 27 Читати українською
АЗ – Мариуполь: "азовцы" установили собственный антирекорд в еврокубках
АЗ – Мариуполь / АЗ

Поражение Мариуполя от АЗ в квалификации Лиги Европы стало антирекордным для команды Александра Бабича.

20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский
 
20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский

Мариуполь уступил АЗ со счетом 0:4 в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вылетел из турнира.

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Это поражение стало для "азовцев" крупнейшим в истории еврокубков. Ранее Мариуполь проигрывал максимум с разницей в три мяча – Аустрии в сезоне 2004/05 (0:3).

К слову, команда Александра Бабича стала первым украинским коллективом, который выбыл из розыгрыша еврокубков сезона 2019/20.

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Лига Европы Мариуполь Мариуполь АЗ АЗ АЗ - Мариуполь
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