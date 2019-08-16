АЗ – Мариуполь: "азовцы" установили собственный антирекорд в еврокубках

Украина — 08:00 1077
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"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері
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АЗ – Мариуполь, Лига Европы: закономерная потеря первого представителя в еврокубках и главная беда украинских командЛига Европы — 00:32 850
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АЗ – Мариуполь: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 15 авг 1155
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Михайличенко – очередной тренер Динамо, который несколько раз возглавлял команду: до рекорда еще очень далекоУкраина — 15 авг 676
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"Когда Коноплянка забил "Барселоне", я засомневался". Правила жизни "врага Москвы" Алексея Михайличенко