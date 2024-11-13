Георгий Судаков получил признание за свой вклад в результат Шахтера в октябре. Фанаты выбрали полузащитника "горняков" лучшим игроком октября.

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За Судакова отдали свои головы 3 174 болельщика (49,3%). Второе место по результатам опроса занял голкипер Дмитрий Ризнык (1 963 балла). Далее в рейтинге расположились Артем Бондаренко (786) и бразилец Эгиналду (511). Всего участие в голосовании приняли 6 434 пользователя клубных соцсетей.

Стоит заметить, что Судаков отыграл в шести матчах за Шахтер во всех турнирах. В активе полузащитника четыре гола и одна результативная передача. Все свои мячи он забил в матче против ЛНЗ, который "горняки" выиграли со счетом 5:1.

Оформив четыре гола в ворота черкасского клуба, Судаков стал автором самого быстрого голевого покера в истории чемпионата Украины и самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

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