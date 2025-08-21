Джереми Фримпонг получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя до перерыва на матчи сборных в сентябре, сообщил главный тренер Ливерпуля Арне Слот. В стане “красных” надеются, что Конор Брэдли будет в форме и сможет вернуться к матчу с Ньюкаслом в понедельник.

Фримпонг забил особенный гол за Ливерпуль – фанаты нашли символизм в магии чисел Жоты

"Джереми не сможет играть до конца перерыва на матчи сборных. У него проблемы с подколенным сухожилием. Медики вовремя выявили проблему, иначе мы могли бы остаться без него дольше", – цитирует Слота VI.

Таким образом, Фримпонг пропустит не только матч с Ньюкаслом, но и игру с Арсеналом.

Напомним, что в матче за Суперкубок Англии с Кристал Пэлас Фримпонг забил уникальный гол – когда на табло было время 20:20. Фанаты "красных" нашли в этом символизм в магии чисел Диогу Жоты.

