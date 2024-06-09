Оливер Торрес подписал контракт с Монтерреем, информирует официальный сайт мексиканского клуба. Он совершил этот трансфер на правах свободного агента, так как его контракт с Севильей подошёл к концу. После выступлений в составах Порту, Вильярреала и Атлетико Монтеррей станет для Оливера первым клубом вне Европы.

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Первым испытанием Оливера Торреса станет Кубок лиг – соревнование, в котором участвуют команды Мексики и Соединенных Штатов Америки. На групповом этапе Монтеррей встретится с Пумасом и Остином. Первый тур запланирован на 31 июля.

Напомним, что в своей карьере Торрес дважды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи. Также формально он значится победителем чемпионата Испании в составе Атлетико в сезоне 2012/13. В следующем сезоне он забил за "рохибланкос" самый быстрый гол в Ла Лиге – на 13-й секунде в ворота Бетиса.