"После матча эмоции переполняют настолько, что до сих пор не понимаю, что происходит! Сегодня мы провели исторический матч, а теперь впервые в своей истории сыграем в полуфинале Кубка Украины. Конечно, всегда приятно забивать, ради этого мы и играем в футбол. Но не так важно, кто забил, главное то, что команда получила такую важную победу.

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Нам покорилось историческое достижение. Поздравляю всех черновчан с победой! Будем стараться сделать все от себя возможное в следующей кубковой игре, чтобы выйти в финал.

Теперь все мысли направляем на подготовку к стартовому матчу в весенней части сезона Первой лиги против Кудривки, который состоится уже в это воскресенье", – цитирует Безуглого пресс-служба Буковины.

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