Автор исторического покера стал лучшим игроком стартового тура Лиги чемпионов
УЕФА подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста первого игрового дня самого престижного еврокубка.
Игроком тура болельщики признали Себастьяна Алле, сообщает пресс-служба соревнований. Такое звание более чем заслуженное – форвард Аякса отличился покером в матче против Спортинга (5:1), став первым африканцем, который забил четыре гола в одной встрече Лиги чемпионов.
Исторический покер Алле в видеообзоре матча Спортинг – Аякс – 1:5
Конкурентами 27-летнего ивуарийца были полузащитник Боруссии Д Джуд Беллингем, нападающий Баварии Роберт Левандовски и хавбек РБ Лейпциг Кристофер Нкунку, которые в поединках первого тура Лиги чемпионов записали в свой актив гол+пас, дубль и хет-трик соответственно.
К слову, Себастьян Алле является воспитанником французского футбола, но сделал себе имя в Айнтрахте. Из Германии он перебрался в Вест Хэм Андрея Ярмоленко, но в феврале этого года оказался в Аяксе.
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