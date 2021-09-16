Игроком тура болельщики признали Себастьяна Алле, сообщает пресс-служба соревнований. Такое звание более чем заслуженное – форвард Аякса отличился покером в матче против Спортинга (5:1), став первым африканцем, который забил четыре гола в одной встрече Лиги чемпионов.

Исторический покер Алле в видеообзоре матча Спортинг – Аякс – 1:5

Конкурентами 27-летнего ивуарийца были полузащитник Боруссии Д Джуд Беллингем, нападающий Баварии Роберт Левандовски и хавбек РБ Лейпциг Кристофер Нкунку, которые в поединках первого тура Лиги чемпионов записали в свой актив гол+пас, дубль и хет-трик соответственно.

К слову, Себастьян Алле является воспитанником французского футбола, но сделал себе имя в Айнтрахте. Из Германии он перебрался в Вест Хэм Андрея Ярмоленко, но в феврале этого года оказался в Аяксе.

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