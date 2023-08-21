Украинская Премьер-лига определила тренера и игрока, лучше всего проявивших себя в очередном туре элитного дивизиона.

Награды получили полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив и наставник Черноморца Роман Григорчук, сообщает официальный сайт УПЛ.

22-летний Крыськив в матче Кривбасс – Шахтер оформил свой первый дубль в УПЛ, хотя два гола хавбека не помогли "горнякам" одержать победу. Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 3:3, а действующий чемпион потерял очки уже второй раз в текущем сезоне.

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Роман Григорчук и его Черноморец нанесли Динамо первое поражение в УПЛ 2023/24. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "моряков" со счетом 3:2. Одесситы после 4-х туров набрали 9 очков и выскочили на второе место турнирной таблицы.

В состав экспертного совета, определяющего победителей, входят Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Напомним, 5-й тур Премьер-лиги стартует 26 августа и продлится 3 дня. Матч Динамо – Верес по просьбе киевлян перенесли из-за их участия в Лиге конференций.

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