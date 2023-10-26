Фанаты могут выбрать игрока, который наиболее впечатлил в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте открыл голосование за лучшего футболиста недели ЛЧ. В четверку номинанатов попали:

ЛЧ: Селтик и Атлетико устроили голевую феерию, Холанд прервал сухую серию, РБ Лейпциг победил друзей России

– Форвард Фейеноорда Сантьяго Хименес (дубль в ворота Лацио);

– Форвард Порту Эванилсон (хет-трик за один тайм против Антверпена);

– Форвард Арсенала Габриэл Жезус (эффектный гол+ассист против Севильи);

– защитник РБ Лейпциг Давид Раум (гол и хорошая статистика в обороне против Црвены Звезды).

Напомним, в предыдущих турах звание игрока недели забирали Альваро Мората из Атлетико и другой представитель Порту – Вандерсон Галену.

Порту с хет-триком Эванилсона разбил Антверпен и усложнил Шахтеру задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов