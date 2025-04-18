Гирасси ожидаемо стал лучшим игроком прошлой недели Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Гвинейский форвард трижды забил в ворота Барселоны.

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Вторую позицию занял Деклан Райс, который помог Арсеналу победить Реал и во втором матче. Третье место у Лаутаро Мартинеса (Интер), который забил один из мячей в ворота Баварии. А Усман Дембеле занял последнее, четвертое место, – француз отметился ассистом в игре против Астон Виллы.

К слову, Гирасси провел 40 матчей в составе Боруссии Д в этом сезоне, в которых отметился 28 голами и 8 ассистами. Несмотря на победу во второй игре над Барселоной (3:1), Дортмунд вылетел из Лиги чемпионов из-за поражения первой встрече со счетом (0:4).

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